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В Москве пока нет полноценных «умных» домов
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В Москве пока нет полноценных «умных» домов 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
По его словам, сейчас в столице создается объединенная инфраструктура, «и она очень долго создается, так как делается на вторичном рынке». Примерно в 50% домов уже действует удаленная система показания работоспособности.
"Мы говорим о тех домах, где приборы учета принадлежат государственным учреждениям. Это порядка 85% домов", — цитирует Демина РИА Новости.
В свою очередь, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявил, что более 70% индивидуальных приборов учета коммунальных услуг в России смогут передавать информацию в режиме онлайн к 2024 году. К этому же времени, по его словам, не менее 50 миллионов человек будут проживать в «умных» городах, в которых будут внедрены интеллектуальные системы управления городскими ресурсами.
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