В Москве пока нет полноценных «умных» домов

По его словам, сейчас в столице создается объединенная инфраструктура, «и она очень долго создается, так как делается на вторичном рынке». Примерно в 50% домов уже действует удаленная система показания работоспособности.

"Мы говорим о тех домах, где приборы учета принадлежат государственным учреждениям. Это порядка 85% домов", — цитирует Демина РИА Новости