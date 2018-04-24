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Правительство Нижегородской обл. предоставило налоговые льготы для строительства свиноводческого комплекса
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Правительство Нижегородской обл. предоставило налоговые льготы для строительства свиноводческого комплекса 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Правительство Нижегородской обл. предоставило налоговые льготы для строительства свиноводческого комплексаПравительство Нижегородской области предоставит налоговые льготы ООО «ННПП-2» (управляется норвежской компанией Russian Baltik Pork Invest) при строительстве свиноводческого комплекса в д. Ключищи Большемурашкинского района.
24 апреля 2018 года региональное Заксобрание утвердило соответствующее инвестиционное соглашение о  господдержке.
Со дня вступления в силу закона о предоставлении льгот и до 25 ноября 2022 года ООО «ННПП-2» будут предоставляться льготы по налогу на имущество — 232,2 млн рублей. По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные мощности сумма налоговых поступлений в бюджет от реализации данного проекта составит ежегодно 61 млн рублей.
«Важно, что по итогам реализации данного инвестпроекта будет создано около 150 рабочих мест. Это даст определенный социальный и экономический эффект для Большемурашкинского района», — отметила замминистра экономического развития и инвестиций Нижедородской области Алевтина Еремина.
Проект предполагает строительство свиноводческого комплекса на 6 000 основных свиноматок и с производством 180 000 голов свиней на убой в год. Комплекс включает в себя несколько площадок — репродуктор, доращивание, откорм, карантинник, навозохранилище и кормозавод. Общий объем инвестиций — порядка 3,6 млрд рублей. Из них около 25% —
собственные средства. Инвестор планирует начать поставлять товарную продукцию на рынки региона в IV квартале 2018 года.
Напомним, что данный свинокомплекс будет вторым инвестпроектом ООО «ННПП-2» в Нижегородской области. Первый свинокомплекс работает в с. Елховка Вадского района с 2015 года.
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