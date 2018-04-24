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Тюменец продает недостроенный рыцарский замок с привидением за 40 миллионов рублей
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Тюменец продает недостроенный рыцарский замок с привидением за 40 миллионов рублей 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Объявление о продаже коттеджа в виде средневекового замка появилось в базе сайта по поиску недвижимости N1.RU в Тюмени 23 марта.
Замок стоит на улице Верещагина
Замок расположен на 12 сотках земли на берегу Туры в 200 метрах от аквапарка на улице Верещагина. Площадь коттеджа — 420 квадратов, цена — 40 млн руб. Несмотря на отсутствие внутренней отделки, на фотографиях объекта есть рыцарские атрибуты — шлем и средневековый светильник. Кроме того, в тексте объявления говорится, что покупатель получает приведение, что также является атрибутом настоящего замка.
Вот так замок выглядит изнутри
— Этот объект, конечно же, уникальный. Думаю, что собственнику будет непросто его продать, как и всем остальным владельцам очень дорогой недвижимости. За эту цену сейчас на территории Тюмени продается несколько обжитых коттеджей, — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.
Самый дорогой коттедж Тюмени в базе N1.RU сейчас продается в районе озера Цимлянское за 80 млн руб. Этот огромный особняк с бассейном внутри уже год ждет нового владельца.
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