Жители регионов стали активнее вкладывать деньги в московскую недвижимость

Тюмени, Санкт-Петербурга. Региональных инвесторов интересует офисная, жилая и торговая недвижимость, а также девелопмент. В основном это люди из Хабаровска Казани , Ростова-на-Дону, Уфы

Больше половины запросов (60%) пришлись на покупку готового арендного бизнеса — офисы или торговля, треть инвесторов интересуется покупкой недвижимость на стадии строительства — также офисы и торговля или жилье. 10% хотят соинвестировать строительство жилья.

Почти 65% заявок на покупку офисов в Москве приходится на «Москва-Сити», вторая по популярности локация — центр столицы, а также современные бизнес-районы, к примеру, район «Даниловской мануфактуры». Кроме того, региональные инвесторы заинтересованы в покупке жилья, чтобы потом сдавать его и получать регулярный доход.

Что касается недвижимости на этапе строительства, регионы также в основном заинтересованы в офисах — как правило, это помещения площадью 100-400 квадратных метров в бизнес-центрах класса А.

Порядка 40% сделок с частными инвесторами заключается с привлечением финансирования, 60% клиентов вкладывают в недвижимость только собственные деньги.