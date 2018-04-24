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Жители регионов стали активнее вкладывать деньги в московскую недвижимость
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Жители регионов стали активнее вкладывать деньги в московскую недвижимость 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Региональных инвесторов интересует офисная, жилая и торговая недвижимость, а также девелопмент. В основном это люди из Хабаровска, Тюмени, Казани, Ростова-на-Дону, Уфы и Санкт-Петербурга.
Больше половины запросов (60%) пришлись на покупку готового арендного бизнеса — офисы или торговля, треть инвесторов интересуется покупкой недвижимость на стадии строительства — также офисы и торговля или жилье. 10% хотят соинвестировать строительство жилья.
Почти 65% заявок на покупку офисов в Москве приходится на «Москва-Сити», вторая по популярности локация — центр столицы, а также современные бизнес-районы, к примеру, район «Даниловской мануфактуры». Кроме того, региональные инвесторы заинтересованы в покупке жилья, чтобы потом сдавать его и получать регулярный доход.
Что касается недвижимости на этапе строительства, регионы также в основном заинтересованы в офисах — как правило, это помещения площадью 100-400 квадратных метров в бизнес-центрах класса А.
Порядка 40% сделок с частными инвесторами заключается с привлечением финансирования, 60% клиентов вкладывают в недвижимость только собственные деньги.
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