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Количество новых предприятий на Дальнем Востоке удвоится
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Количество новых предприятий на Дальнем Востоке удвоится 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Сегодня на Дальнем Востоке реализуется свыше 1000 инвестиционных проектов на общую сумму более рублей частных инвестиций. К 2020 году на Дальнем Востоке планируется создать боле 350 новых предприятий.
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