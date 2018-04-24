Количество новых предприятий на Дальнем Востоке удвоится

Сегодня на Дальнем Востоке реализуется свыше 1000 инвестиционных проектов на общую сумму более рублей частных инвестиций. К 2020 году на Дальнем Востоке планируется создать боле 350 новых предприятий.