В Саратове загорелся склад на площади 200 квадратных метров

"Горит одноэтажное здание складского помещения. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров, пострадавших нет. Несколько минут назад объявлено о локализации возгорания", — сказала собеседница агентства.

Пожарные продолжают борьбу с огнем, добавила она.