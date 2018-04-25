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В Саратове загорелся склад на площади 200 квадратных метров
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В Саратове загорелся склад на площади 200 квадратных метров 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 25 апр — РИА Новости. Пожар в складском помещении в Ленинском районе Саратова охватил около 200 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
"Горит одноэтажное здание складского помещения. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров, пострадавших нет. Несколько минут назад объявлено о локализации возгорания", — сказала собеседница агентства.
Пожарные продолжают борьбу с огнем, добавила она.
Как пишет саратовское ИА «Свободные новости», горят складские помещения с пластиком компании «Пластик Пак», из-за чего клубы черного дыма видны далеко от места ЧП.
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