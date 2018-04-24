Жить стало хуже. Кто из чиновников разбогател и обеднел в 2017-м

Sobesednik.ru узнал, что за прошлый год большинство чиновников не смогли улучшить свои квартирные условия.

В отличие от предыдущих лет, в 2017-м многие члены правительства и сотрудники администрации президента не только не завели себе новых шикарных апартаментов или особняков, но даже продали то, что было.

Только давайте сразу оговоримся: все это — согласно декларациям. А за бумажными декларациями может всякое крыться.

Самая большая сенсация прошлого года: президент России Владимир Путин продал свои 15 соток в Подмосковье . Именно в Подмосковье, а не под Питером, как предположили отдельные СМИ. Во всяком случае, в более ранних декларациях Путина указана именно эта локация.

Имя покупателя держится в тайне (не исключено, что это Сергей Руднов , сын покойного друга Путина, который приобретал все, что связано с именем президента). Зато известна цена — около 10 млн рублей. Да, не мало. Но и не много — на Николиной Горе за такие наделы просят до 100 млн То есть участок был так себе, не очень-то и жалко.

А вот премьер Дмитрий Медведев сохранил за собой аренду 47 соток земли в закрытом поселке Архангельское рядом с одноименной усадьбой. Строительства там, правда, никакого до сих пор нет (и незаметно, что планируется). Да, видно, не очень-то и хотелось. В отличие от Путина с его «убогой» 77-метровой квартиркой, у Медведева есть ключи от 7-комнатных хором в «Золотых ключах» (ЖК неподалеку от Поклонной горы) площадью 364,5 м2, которые чиновник приобрел аж в августе 2000 года. Вот только сам он жилье такой площади не декларировал никогда. Впрочем, бывшие дворянские усадьбы и горные шале он ведь не декларирует тоже.

Цифра

255,8 млн рублей получил в прошлом году глава администрации президента Антон Вайно , выйдя в Кремле по доходам на первое место. Правда, такое состояние свалилось на него после продажи элитного дома в Подмосковье.

Теперь сенсация: министр сельского хозяйства Александр Ткачев заработал 548 млн рублей — в 98 раз больше, чем годом раньше. Что характерно, импортозамещение тут ни при чем. Как пояснили в Минсельхозе , просто мама дивиденды подарила.

А вот супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка подарила мужу не дивиденды и даже не часы. Нет, она подкинула проблему. Два года назад «Собеседник» выяснил, что Навка решила избавиться от своей недвижимости в США . За двухспальные 126 метров на восьмом этаже одного из самых престижных кондоминиумов на Манхэттене звезда просила тогда 2.095.000 $, а ее риелтор Эллиот Богод был готов уступить квартиру даже за 2.050.000 $. Но скидка не помогла. Квартира с полами из вишневого дерева, окнами во всю стену, холодильником «Викинг» и изготовленными по спецзаказу шкафами до сих пор указана в декларации Дмитрия Пескова в качестве собственности его жены.

Татьяна Навка // Фото: Global Look Press

Согласно записям в департаменте финансов Нью-Йорка , в 2005 году Татьяна Навка стала единственным покупателем этой квартиры, но на сайте StreetEasy в числе продавцов указан еще и ее бывший муж Александр Жулин . Вероятно, раз уж квартира приобреталась в браке, деньги от ее продажи экс-супруги обязаны поделить. Вот только делить оказалось нечего: в январе этого года продавцы снизили цену до 1,6 млн $, а сейчас квартира вообще снята с продажи.

Казалось бы, в чем проблема? Но, согласно той же базе StreetEasy, налог на квартиру Навки достигает сегодня 1679$ в месяц, а ежемесячные коммунальные платежи за содержание бамбукового сада, парковки с гаражом, консьержа и швейцара в белых перчатках — еще 1355$. Почти 200 тысяч рублей в месяц за квартиру, которая не особо и нужна. Впрочем, с доходом 200 млн в год Татьяна Навка вполне может себе позволить содержать не только мужа-чиновника, но и недвижимость в США. Хочешь красиво жить, умей вертеться не только на льду.

Навка уже не хочет жить на Манхэттене

И 10 лет не прошло

Помощник президента Юрий Ушаков — лицо не особо медийное. Зато влиятельное. Он курирует в Кремле внешнюю политику. Судя по тому, что с внешней политикой у России сегодня беда, курирует он ее так себе. Впрочем, к своим декларациям чиновник относится так же.

В своем последнем отчете о собственной недвижимости Ушаков написал, например, что ему теперь принадлежит земельный участок в 7,5 соток. И вроде все правильно, принадлежит. Вот только, как стало известно «Собеседнику», выкупил его Ушаков у Плёсского городского поселения еще в апреле 2008 года, но все эти годы почему-то свое счастье скрывал.

Помощник Путина поселился на улице Ленина в Плёсе

При этом своего плёсского дома, стоящего на этом участке, Ушаков никогда не стеснялся. Культурное наследие региона, как-никак. До революции этот родовой особняк принадлежал одному местному богатею, но в 1929 году тому пришлось продать его советской власти под совхоз-техникум. Теперь у особняка новый влиятельный хозяин, только уже не местный.

Почему Ушаков все эти годы не декларировал земельный участок под домом — непонятно. Логики никакой. Но в этом и логика. Если отвечающие за внешнюю политику чиновники не соблюдают законы даже собственной страны, от них сложно ожидать уважения международного права. Со всеми вытекающими санкциями.

Круговорот квартир

Вроде бы приятная новость: у жены полпреда Путина в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова тоже внезапно появилась квартира в правительственном доме на Рочдельской улице в Москве . Но не спешите поздравлять Александра Юрьевича с новосельем. Оказывается, эта квартира досталась ему от Управделами президента еще в 2005 году. Просто потом он подарил ее своей младшей дочке Ольге Кудряшовой , а та на прошлый Новый год подарила ее маме. (Кудряшовой и без того есть где жить: в Санкт-Петербурге , в квартире, которая до нее принадлежала другу Путина Юрию Ковальчуку . Это чтобы было понятно, «чьих» Беглов будет.)

Вроде бы появились две новые квартиры у полпреда президента в Госдуме Гарри Минха. Но оказалось, он просто разделил свою прежнюю 267-метровую квартиру на две более скромные. Ну как скромные… С учетом того, что находятся они в дорогущем ЖК «Купер Хаус» на Остоженке. Причем одну из новодельных квартир, свободной планировки, без отделки, Минх недавно заложил в банке и выставил на продажу — за 150 млн рублей. Налетай!

Представитель президента в Госдуме продает квартиру на Остоженке

Но не только Минх вынужден решать свои финансовые проблемы за счет квартирных. Бывший калининградский губернатор Николай Цуканов сегодня помогает президенту решать хорошо знакомые ему вопросы местного самоуправления. Ну или самоуправства. В 2009 году Цуканов получил в поселке Янтарный 50 соток с целевым назначением построить там гостиницу для привлечения туристов, а в итоге привлек деньги в собственный карман: экс-губернатор распилил свой участок на четыре части, три из которых продал сразу. А в прошлом году продал и четвертую. Правда, не написал в декларации, что сбыл с рук и стоящий там трехэтажный коттедж площадью 290 м2, построенный три года тому назад. Да и как он мог написать, что продал такой особняк, если он прежде его не декларировал. А на нет и декларации нет.

Так что еще вопрос, стоит ли верить тем бумажкам, которыми от нас отмахиваются внезапно обедневшие чиновники, сидящие на шее своих мам и супруг.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018 под заголовком «Жить стало хуже».