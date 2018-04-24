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Антитеррористическая комиссия Старого Крюково выявила 9 незаконно сданных квартир
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Антитеррористическая комиссия Старого Крюково выявила 9 незаконно сданных квартир 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
Управа района Старое Крюково совместно с полицией и «Жилищником» продолжает работу по обеспечению безопасности.
Об этом в своем докладе на заседании окружной коллегии заявил первый заместитель главы управы Валерий Буянов. Он рассказал о том, что в период подготовки к проведению в Москве крупных политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий повышается актуальность работы по обеспечению антитеррористической безопасности.
По результатам проведенного центром мониторинга общественного мнения при Правительстве Москвы социологического исследования, наиболее актуальным аспектом безопасности являются мигранты. Прежде всего, такая обеспокоенность москвичей связана с потенциальной возможностью совершения терактов прибывающими в город иностранными гражданами. Поэтому большое внимание антитеррористическая комиссия района Старое Крюково уделяет проверке мест проживания иностранных граждан. За 2017 год райотделом по вопросам миграции поставлено на учет более 1,5 тыс. иностранцев. Еженедельно проводятся обходы жилого фонда с целью выявления фактов незаконной сдачи квартир внаем, в том числе мигрантам.
Количество сдающихся без договора квартир с каждым годом уменьшается. Так в 2017 году было выявлено 9 таких квартир. «В первоочередном порядке проверяются квартиры, по поводу которых поступили сигналы от жителей, старших по подъездам, общественных советников», — подчеркнул докладчик.
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