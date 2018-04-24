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Хозяева московской квартиры‐церкви попросили за нее 13 млн
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Хозяева московской квартиры‐церкви попросили за нее 13 млн 

360tv.ru 2 часа назад
На сайте объявлений по аренде, покупке и продаже недвижимости «Циан» в продаже появилась квартира, интерьер которой более походит на церковь. Об этом сообщил Life.
Площадь элитного трехкомнатного жилья на Беговом проезде равняется 82 квадратным метрам. Дом расположен недалеко от станции метро «Беговая», недалеко от ипподрома.
В объявлении указывалось, что владельцы — «взрослые люди» — готовы к «быстрому выходу на сделку».
Сама квартира обставлена иконами и церковной утварью. В ней почти везде стоят образа в золотых рамах, а на предметах мебели изображены кресты.
По информации собственника, комнаты в жилом помещении изолированы друг от друга.
За квартиру выставили цену в 13 миллионов рублей (без уточнения, входит ли в эту сумму мебель). На момент публикации новости в базе «Циан» по имеющемуся адресу указанное жилье не продается.
На период майских праздников в Сочи повысились цены на арендуемое жилье. За минимальную сумму снять его в праздничный период можно в Евпатории и Анапе. За 900 рублей в этих городах предлагают дом с удобствами.
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