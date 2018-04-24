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Названы города Крыма с дешевыми квартирами
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Названы города Крыма с дешевыми квартирами 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
По минимальным для Крыма ценам продаются новые квартиры в Керчи, Феодосии и Евпатории. Самое дешевое вторичное жилье можно найти в Бахчисарае, опять же в Керчи и в Саках. В целом за год к апрелю 2018-го стоимость жилой недвижимости на полуострове изменилась несущественно, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» во вторник, 24 апреля.
По данным аналитиков, в Керчи квартира в строящемся жилом комплексе в среднем стоит три миллиона рублей, в Феодосии — 3,4 миллиона, в Евпатории — 3,36 миллиона рублей. «Вторичка» в Бахчисарае обойдется в 2,2 миллиона рублей, в Керчи за нее придется выложить 2,65 миллиона, в Саках — 2,95 миллиона рублей.
Список городов Крыма с самыми дорогими квартирами в новостройках возглавляет Ялта, где средняя стоимость лота сейчас составляет семь миллионов рублей. На вторичном рынке этот показатель равен 7,4 миллиона рублей.
За Ялтой следуют поселки Массандра (цена квартиры в новостройке — 6,3 миллиона рублей, «вторички» — 6,6 миллиона) и Гурзуф (5,3 миллиона и 6,2 миллиона рублей соответственно). В пятерку городов полуострова с самым дорогим строящимся жильем также входят Алушта и Алупка. На вторичном рынке четвертое и пятое места занимают поселок Гаспра и Севастополь.
Как отмечается в предоставленных материалах, за последний год средняя цена квадратного метра в крымских новостройках увеличилась лишь на полпроцента. «Вторичка» подорожала на 0,7 процента.
Ранее стало известно, что в Крыму больше не планируется строить жилье у моря. Глава региона Сергей Аксенов запретил чиновникам выдавать разрешения на возведение жилой недвижимости в прибрежной зоне Черного моря. По его мнению, у воды необходимо размещать только новые гостиницы, санатории и другие объекты курортной инфраструктуры.
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