Названы города Крыма с дешевыми квартирами

По минимальным для Крыма ценам продаются новые квартиры в Керчи , Феодосии и Евпатории . Самое дешевое вторичное жилье можно найти в Бахчисарае, опять же в Керчи и в Саках. В целом за год к апрелю 2018-го стоимость жилой недвижимости на полуострове изменилась несущественно, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» во вторник, 24 апреля.

По данным аналитиков, в Керчи квартира в строящемся жилом комплексе в среднем стоит три миллиона рублей, в Феодосии — 3,4 миллиона, в Евпатории — 3,36 миллиона рублей. «Вторичка» в Бахчисарае обойдется в 2,2 миллиона рублей, в Керчи за нее придется выложить 2,65 миллиона, в Саках — 2,95 миллиона рублей.

Список городов Крыма с самыми дорогими квартирами в новостройках возглавляет Ялта, где средняя стоимость лота сейчас составляет семь миллионов рублей. На вторичном рынке этот показатель равен 7,4 миллиона рублей.

Как отмечается в предоставленных материалах, за последний год средняя цена квадратного метра в крымских новостройках увеличилась лишь на полпроцента. «Вторичка» подорожала на 0,7 процента.