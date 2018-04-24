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Победители аукционов откроют минимаркеты, кофейни и булочные на территории ТПУ Москвы
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Победители аукционов откроют минимаркеты, кофейни и булочные на территории ТПУ Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
«21 аукцион на право аренды торговых площадей, расположенных на территории пяти транспортно-пересадочных узлов Москвы, пройдет 7 мая», — говорится в сообщении.
Наибольшее количество лотов расположено на территории ТПУ «Измайловский парк». Там находятся восемь торговых помещений. На территории ТПУ «Новохохловская» на торги выставлены шесть объектов, в ТПУ «Сити» — четыре лота. В аренду через аукцион сдаются два помещения на территории ТПУ «Вашавское шоссе» и одно на территории ТПУ «Волоколамская».
«16 из выставленных на аукционы помещений имеют расширенную специализацию. Пассажиры транспортно-пересадочных узлов смогут приобретать в них кондитерские изделия, горячие и прохладительные напитки, снеки. В нескольких помещениях можно оборудовать кафе, общественное питание», — подчеркивается в сообщении.
При этом четыре помещения отводятся под минимаркеты, а в одном из них, расположенном в ТПУ «Сити» — может появиться салон сотовой связи.
Четыре помещения отводятся под минимаркеты, их площадь самая большая — от 80 до 220 квадратных метров. В одном из помещений ТПУ «Сити» может разместиться салон сотовой связи. Срок действия договоров аренды — пять и восемь лет. Арендодатель обеспечить торговую площадь холодным и горячим водоснабжением, отоплением, электроснабжением и водоотведением.
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