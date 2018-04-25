Ещё
Объем закупок инновационной продукции в Москве увеличился в два раза за четыре года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объем закупок инновационной продукции в Москве увеличился в два раза за четыре года 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Объем закупок инновационной продукции заказчиками Москвы увеличился в два раза в 2017 г. по сравнению с 2014 г. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дегтев на форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ — За честные закупки».
«Объем закупок инновационной продукции заказчиками Москвы по итогам 2017 г. составил около 70 млрд руб. — более 10% от общего объема закупок столицы. Это на треть больше, чем годом ранее, а по сравнению с 2014 г. наблюдается рост в два раза», — сказал Г. Дегтев.
Ранее руководитель департамента Москвы по конкурентной политике сообщал, что за шесть лет объем закупок по типовой документации увеличился в восемь раз.
Агентство «Москва»: последние новости
Система мониторинга парковочных мест для инвалидов появится в кварталах реновации в Москве Заключение о соответствии выдали жилому дому на 70 квартир в Сергиевом Посаде Цена контрактов по итогам котировочных сессий на портале поставщиков снизилась на 20% с марта 2017 г.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число жертв урагана в Москве увеличилось2
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»193
Пока вы спали: Су-57 «провалились»189
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»35
Путин обвинил Запад в невольной помощи террористам143
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
00:28
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Происшествия Катастрофы
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение