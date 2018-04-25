Объем закупок инновационной продукции в Москве увеличился в два раза за четыре года

Объем закупок инновационной продукции заказчиками Москвы увеличился в два раза в 2017 г. по сравнению с 2014 г. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дегтев на форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ — За честные закупки».

«Объем закупок инновационной продукции заказчиками Москвы по итогам 2017 г. составил около 70 млрд руб. — более 10% от общего объема закупок столицы. Это на треть больше, чем годом ранее, а по сравнению с 2014 г. наблюдается рост в два раза», — сказал Г. Дегтев.

Ранее руководитель департамента Москвы по конкурентной политике сообщал, что за шесть лет объем закупок по типовой документации увеличился в восемь раз.