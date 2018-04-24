Ещё
Число официально безработных в России за неделю снизилось на 0,3% — до 767 тыс. человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число официально безработных в России за неделю снизилось на 0,3% — до 767 тыс. человек 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Число официально безработных в России за период с 11 по 18 апреля снизилось на 0,3%, составив 767 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.
«С 11 по 18 апреля 2018 г. численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,3% и составила 767 тыс. 370 человек. Годом ранее этот показатель составлял 889 тыс. 450 человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за неделю снижение числа безработных произошло в 51 регионе. Наибольшее снижение наблюдалось в Севастополе, республиках Крым, Калмыкия, Тамбовской, Курганской, Липецкой, Волгоградской, Орловской, Ленинградской областях, Камчатском крае. Рост числа безработных отмечен в 29 регионах. Наибольший рост наблюдался в республиках Тыва, Алтай, Дагестан, Еврейской автономной области. Не изменилось число безработных в республиках Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Свердловской и Нижегородской областях.
На 1 апреля 2018 г. уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 1% от численности экономически активного населения (годом ранее — 1,2%). По состоянию на 18 апреля количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц.
Агентство «Москва»: последние новости
Производственный корпус модульного строительства могут запустить в Красногорске к концу года Исследование: Аренда самой дорогой квартиры в Москве в апреле составила 650 тыс. руб. Росреестр по Москве провел 343 провероки земельных участков в I квартале 2018 г.
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции144
Шойгу выдвинул обвинение США280
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы11
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины342
Повышение пенсионного возраста признали неизбежным163
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение