Число официально безработных в России за неделю снизилось на 0,3% — до 767 тыс. человек

Число официально безработных в России за период с 11 по 18 апреля снизилось на 0,3%, составив 767 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«С 11 по 18 апреля 2018 г. численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,3% и составила 767 тыс. 370 человек. Годом ранее этот показатель составлял 889 тыс. 450 человек», — говорится в сообщении.

На 1 апреля 2018 г. уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 1% от численности экономически активного населения (годом ранее — 1,2%). По состоянию на 18 апреля количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц.