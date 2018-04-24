Доходы главы Госсовета Крыма в 2017 году снизились почти в четыре раза

"Декларированный годовой доход [Константинова] за 2017 г. [составил] 22 008 769,36 [рублей]", — говорится в документе.

В 2016 году глава Госсовета заработал 83,9 млн рублей, что в девять раз больше, чем в 2015 году.

Из декларации Константинова также следует, что у него, как и в 2016 году, в собственности есть квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений. Вместе с тем, в декларации за 2016 год Константинов указывал четыре иномарки, а сейчас там значатся три легковых автомобиля (Range Rover, Jeep Wrangler и Mitsubisi), а также прицеп Stema MT 0751.