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Доходы главы Госсовета Крыма в 2017 году снизились почти в четыре раза
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Доходы главы Госсовета Крыма в 2017 году снизились почти в четыре раза 

ТАСС 40 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заработал 22 млн рублей, что почти в четыре раза меньше, чем в 2016 году, следует из его декларации, размещенной на сайте крымского парламента.
"Декларированный годовой доход [Константинова] за 2017 г. [составил] 22 008 769,36 [рублей]", — говорится в документе.
В 2016 году глава Госсовета заработал 83,9 млн рублей, что в девять раз больше, чем в 2015 году.
Из декларации Константинова также следует, что у него, как и в 2016 году, в собственности есть квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений. Вместе с тем, в декларации за 2016 год Константинов указывал четыре иномарки, а сейчас там значатся три легковых автомобиля (Range Rover, Jeep Wrangler и Mitsubisi), а также прицеп Stema MT 0751.
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