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«Умные» дома могут поддержать субсидиями
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«Умные» дома могут поддержать субсидиями 

РИА Недвижимость 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Дома, где реализуются "умные" решения, могут поддержать субсидиями, сообщил в ходе конференции Smart City министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
"Думаю, это можно обсуждать. У нас есть программа капремонта. Мы там заложили определенное стимулирование тех домов, где на общедомовом собрании принято решение об энергоэффективном капремонте. Он дороже, но в перспективе он снижает платежи. Каждый дом, подавший заявку на энергоэффективный капремонт, может до пяти миллионов рублей получить субсидий", — сказал Мень.
Он добавил, что аналогичное решение можно запустить и в рамках программы "Умный город".
"Мы подумаем над этим предложением", — подчеркнул министр.
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