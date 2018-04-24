«Умные» дома могут поддержать субсидиями

Михаил Мень. Дома, где реализуются "умные" решения, могут поддержать субсидиями, сообщил в ходе конференции Smart City министр строительства и ЖКХ РФ

"Думаю, это можно обсуждать. У нас есть программа капремонта. Мы там заложили определенное стимулирование тех домов, где на общедомовом собрании принято решение об энергоэффективном капремонте. Он дороже, но в перспективе он снижает платежи. Каждый дом, подавший заявку на энергоэффективный капремонт, может до пяти миллионов рублей получить субсидий", — сказал Мень.

Он добавил, что аналогичное решение можно запустить и в рамках программы "Умный город".