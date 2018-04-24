Закон в защиту обманутых дольщиков приняли кубанские депутаты

Законопроект о защите прав дольщиков принят депутатами законодательного собрания Краснодарского края на очередной сессии регионального парламента.

В ранее принятый закон с подачи прокуратуры и властей края был внесен ряд существенных доработок.

Так, в новой редакции законопроекта, утвержденной депутатами, были установлены сроки, после прошествия которых строящийся объект признается проблемным. Теперь к данной категории будут относит строящиеся жилые многоквартирные объекты, сдача которых затянулась более чем на шесть месяцев.

После этого у властей края появится право на поиски инвестора для доделки долгостроев. Сроки привлечения инвестора и порядок передачи ему прав на земельный участок под достраиваемым домом (с сохранением прав дольщиков).

Кроме того, в документе детально прописаны преференции для участвующих в достройке проекта инвестора.

По словам представлявшего законопроект губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, принятие данного закона должно положить конец системным злоупотреблениям в данной отрасли.

Кроме того, он обратил внимание на, что сам процесс привлечения инвесторов раньше давал возможность для махинаций. Теперь принятый закон должен исправить ситуацию.

В обновленной редакции законопроекта предлагается признавать многоквартирный жилой дом, в который были вложены деньги дольщиков, проблемным объектом, если застройщик в течение шести месяцев не исполнил предусмотренные договором обязательства по предоставлению в нем жилья. Ранее такие сроки не были установлены.

Как сообщал ранее «ФедералПресс», 28 марта, кубанские депутаты в первом чтении приняли законопроект о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков, которые решат достроить инвестиционно непривлекательные объекты.

Теперь инвесторы долгостроев смогут в дальнейшем рассчитывать на получение земельных участков для реализации крупных инвестпроектов, а также для строительства объектов соцкульбыта в аренду без торгов. Закон «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства на территории Краснодарского края» был внесен губернатором.

Окончательно его намерены принять до конца апреля.