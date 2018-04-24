Ещё
Закон в защиту обманутых дольщиков приняли кубанские депутаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Закон в защиту обманутых дольщиков приняли кубанские депутаты 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Законопроект о защите прав дольщиков принят депутатами законодательного собрания Краснодарского края на очередной сессии регионального парламента.
В ранее принятый закон с подачи прокуратуры и властей края был внесен ряд существенных доработок.
Так, в новой редакции законопроекта, утвержденной депутатами, были установлены сроки, после прошествия которых строящийся объект признается проблемным. Теперь к данной категории будут относит строящиеся жилые многоквартирные объекты, сдача которых затянулась более чем на шесть месяцев.
После этого у властей края появится право на поиски инвестора для доделки долгостроев. Сроки привлечения инвестора и порядок передачи ему прав на земельный участок под достраиваемым домом (с сохранением прав дольщиков).
Кроме того, в документе детально прописаны преференции для участвующих в достройке проекта инвестора.
По словам представлявшего законопроект губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, принятие данного закона должно положить конец системным злоупотреблениям в данной отрасли.
Кроме того, он обратил внимание на, что сам процесс привлечения инвесторов раньше давал возможность для махинаций. Теперь принятый закон должен исправить ситуацию.
В обновленной редакции законопроекта предлагается признавать многоквартирный жилой дом, в который были вложены деньги дольщиков, проблемным объектом, если застройщик в течение шести месяцев не исполнил предусмотренные договором обязательства по предоставлению в нем жилья. Ранее такие сроки не были установлены.
Как сообщал ранее «ФедералПресс», 28 марта, кубанские депутаты в первом чтении приняли законопроект о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков, которые решат достроить инвестиционно непривлекательные объекты.
Теперь инвесторы долгостроев смогут в дальнейшем рассчитывать на получение земельных участков для реализации крупных инвестпроектов, а также для строительства объектов соцкульбыта в аренду без торгов. Закон «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства на территории Краснодарского края» был внесен губернатором.
Окончательно его намерены принять до конца апреля.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Свет в конце уфимского тоннеля. В Башкирии перезапустят проект с четвертьвековой историей Депутаты Госдумы от Волгоградской области живут на одну зарплату Депутаты заксобрания ЯНАО приняли закон о выплате компенсаций обманутым дольщикам
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах113
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой237
Скончался Геннадий Леонов9
Украина объявила России речную блокаду218
Зачем Понаровская вернулась в Россию30
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение