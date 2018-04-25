Первый вице-губернатор края рассмотрел проблемы дольщиков 9 долгостроев

Проблема обманутых дольщик в последние дни находится на особом контроле краевых властей. Связано это с недавней «зачисткой» чиновников, которым массово инкриминируют превышение должностных полномочий. И с тем, что ситуацию в сфере строительства в регионе курирует Генпрокуратура РФ

На сегодняшнем совещании рассматривались пять проблемных долгостроев ЖК «Южный», ЖК «Территория счастья», ЖК «Форт Карасун», а также новороссийские ЖК «Посейдон», «Одиссей», «Суворовский», «Суджук-кале».

Одной из наболевших тем является ЖК «Территория счастья». Дольщики на протяжении нескольких лет устраивали бессрочные голодовки, пикетировали здание администрации и всячески привлекали внимание к своей проблеме. В итоге учредитель строительной компании и директор находятся в СИЗО , найден новый инвестор, работы на объекте наконец возобновлены.

От краевой администрации в адрес дольщиков этого жилого комплекса поступила рекомендация найти форму юрлица, которое сможет на законных основаниях взаимодействовать с инвестором.

Застройщику ЖК «Форт Карасун» было сделано строгое предупреждение о недопустимости очередного сдвига сроков сдачи объекта.

— Здесь мы рассматриваем те проблемы, которые необходимо решать совместными усилиями — госорганов, правоохранителей, ресурсоснабжающих организаций, — подчеркнул первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко