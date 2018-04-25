Первый вице-губернатор края рассмотрел проблемы дольщиков 9 долгостроев 

Краснодар. 25 апреля — Новая Кубань. Заседание межведомственной комиссии провел первый вице-губернатор Краснодарского края. В нем приняли участие представители инициативных групп дольщиков, первый заместитель прокурора Краснодарского края Владислав Малкин, сотрудники правоохранительных органов, представители компаний-застройщиков.
Проблема обманутых дольщик в последние дни находится на особом контроле краевых властей. Связано это с недавней «зачисткой» чиновников, которым массово инкриминируют превышение должностных полномочий. И с тем, что ситуацию в сфере строительства в регионе курирует Генпрокуратура РФ.
На сегодняшнем совещании рассматривались пять проблемных долгостроев ЖК «Южный», ЖК «Территория счастья», ЖК «Форт Карасун», а также новороссийские ЖК «Посейдон», «Одиссей», «Суворовский», «Суджук-кале».
Одной из наболевших тем является ЖК «Территория счастья». Дольщики на протяжении нескольких лет устраивали бессрочные голодовки, пикетировали здание администрации и всячески привлекали внимание к своей проблеме. В итоге учредитель строительной компании и директор находятся в СИЗО, найден новый инвестор, работы на объекте наконец возобновлены.
От краевой администрации в адрес дольщиков этого жилого комплекса поступила рекомендация найти форму юрлица, которое сможет на законных основаниях взаимодействовать с инвестором.
Застройщику ЖК «Форт Карасун» было сделано строгое предупреждение о недопустимости очередного сдвига сроков сдачи объекта.
— Здесь мы рассматриваем те проблемы, которые необходимо решать совместными усилиями — госорганов, правоохранителей, ресурсоснабжающих организаций, — подчеркнул первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко.
Напомним, что вчера в ЗСК во втором чтении был принят закон о защите прав дольщиков. О том, что грозит их обманщикам, подробно рассказывал губернатор Вениамин Кондратьев.