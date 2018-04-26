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Арендные ставки дорогих квартир снизились
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Арендные ставки дорогих квартир снизились почти на четверть 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В марте самую дорогую квартиру в Москве сдавали за 800 тысяч рублей, а теперь она стоит 650 тысяч.
Специалисты Департамента аренды квартир компании "Инком-Недвижимость" представили традиционный рейтинг наиболее высокобюджетных предложений найма в столице. Так, по итогам апреля топовая арендная ставка уменьшилась, приблизившись к показателю января и составила 650 тысяч рублей в месяц. А это на 150 тысяч рублей ниже, чем в феврале и марте нынешнего года.
Возглавил апрельскую первую пятерку эксклюзивных лотов на московском рынке аренды жилья объект за 650 тысяч рублей. Это квартира площадью 215 кв. метров расположена в современном клубном ЖК "Новая Остоженка" в 1-м Зачатьевском переулке, недалеко от станции метро "Кропоткинская".
На второй позиции расположился лот с арендной ставкой 600 тысяч рублей: это апартаменты в башне "Москва" в ММДЦ "Москва-Сити". Площадь объекта — 190 кв. метров, отделка выполнена по эксклюзивному авторскому проекту.
Третье место у квартиры, предлагаемой в аренду за 500 тысяч рублей. Она расположена в элитном ЖК "Парк Палас" в Хилковом переулке, в районе станции метро "Парк культуры". Площадь объекта — 161 кв. метр.
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