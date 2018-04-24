Почти все дома в РФ зарегистрировались в системе ГИС ЖКХ

МОСКВА , 24 апр — РИА Недвижимость. Почти все дома в РФ зарегистрировались в системе ГИС ЖКХ, сообщил в ходе конференции Smart City замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев

"В ГИС ЖКХ зарегистрировано в общей сложности 89 тысяч организаций и органов власти, имеющих отношение к сфере ЖКХ. Это практически все управляющие компании и ТСЖ, ресурсоснабжающие организации. В системе порядка 19 миллионов многоквартирных и жилых домов, это 99% домов, которые есть в нашей стране. По сути, прошла большая инвентаризация отрасли ЖКХ", — подчеркнул Евраев.

Он отметил, что проект ГИС ЖКХ окупаемый, он окупается за счёт платежей за услуги ЖКХ. «Это один из источников окупаемости. У нас более 2,5 миллиона человек пришло в ГИС ЖКХ и смотрит свои личные кабинеты по квартирам, своим домам и дворам», — сказал Евраев.

При этом, по его словам, никакой дополнительной регистрации для граждан не требуется. «Если вы зарегистрированы на портале госуслуг и имеете подтверждённую учетную запись, а таких у нас более 40 миллионов человек, никакой дополнительной регистрации нам не надо», — отметил он.