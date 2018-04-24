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В Израиле продажи новостроек упали на 18% за год
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В Израиле продажи новостроек упали на 18% за год 

Prian.ru 51 минуту назад
Фото: Prian.ru
По данным Центрального бюро статистики, если рассматривать отдельные города, то годовой спад продаж новостроек наблюдался в Северном, Центральном регионах, в Хайфе, а также в Иудее и Самарии. В то же время в Иерусалиме, Тель-Авиве и южных регионах, наоборот, был отмечен рост, пишет Globes. С декабря 2017 года по февраль 2018 года в Израиле было продано 5 180 единиц нового жилья. Это на 2,9% больше, чем в сентябре-ноябре 2017-го. Однако соответствующий показатель за период с марта 2017 года по февраль 2018 года сократился на 20,4% по сравнению с периодом с марта 2016 года по февраль 2017-го.
Кстати, доля покупок жилой недвижимости в стране со стороны инвесторов упала в феврале 2018 года до исторического минимума в 13%.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в Израиле.
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