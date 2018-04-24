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«Яндекс» назвал самые грязные районы Москвы
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«Яндекс» назвал самые грязные районы Москвы 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Тройку столичных районов с самым низким качеством воздуха составляют центральные Якиманка, Замоскворечье и Арбат. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Недвижимость».
Сервис запустил в Москве и Санкт-Петербурге новые картографические опции — теперь при поиске жилья на карте можно сравнить районы по таким параметрам, как чистота воздуха, транспортная доступность и обеспеченность инфраструктурой.
В столице наиболее загрязненным предсказуемо оказался центр. Самый чистый воздух в Москве — на территории Троицкого административного округа, в поселениях Роговское, Киевский и Новофедоровское.
В Петербурге по качеству воздуха лидируют районы Саперный, Павловск и Смолячково. Антилидерами стали районы Княжево, Звездное и Дачное.
Бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Иванов осенью 2016-го посоветовал оставить надежду на чистый воздух в Москве, отметив, что 98 процентов вредных выбросов в атмосферу в столице генерирует автотранспорт.
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