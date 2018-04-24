«Яндекс» назвал самые грязные районы Москвы

Тройку столичных районов с самым низким качеством воздуха составляют центральные Якиманка, Замоскворечье и Арбат. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Недвижимость».

Сервис запустил в Москве Санкт-Петербурге новые картографические опции — теперь при поиске жилья на карте можно сравнить районы по таким параметрам, как чистота воздуха, транспортная доступность и обеспеченность инфраструктурой.

В столице наиболее загрязненным предсказуемо оказался центр. Самый чистый воздух в Москве — на территории Троицкого административного округа, в поселениях Роговское, Киевский и Новофедоровское.

В Петербурге по качеству воздуха лидируют районы Саперный, Павловск и Смолячково. Антилидерами стали районы Княжево, Звездное и Дачное.