Как отразить в НДС-декларации налоговые новшества

С начала текущего года действуют особенности налогообложения при продаже сырых шкур животных, лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов. В связи с поступающими вопросами в службу фискалы разъяснили порядок заполнения НДС-декларации при осуществлении данных сделок.

Продавцы данных товаров налог с указанных сделок не рассчитывают. Поэтому эти операции включаются в книгу продаж и разд. 9 НДС-декларации (в книгу покупок и разд. 8 если выставляются корректировочные счета-фактуры). А вот в раздел 3 НДС-бланка данные суммы не вписываются.

Налог в данном случае рассчитывают налоговые агенты, то есть покупатели этой продукции. Порядок заполнения декларации зависит от того являются ли они плательщиками НДС или нет.

В первом случае заполнить отчетный бланк нужно так. Сумма налога, а также положенные вычеты указываются в строках разд. 3, 8 и 9 отчетного бланка. Если же покупатели приобретают данный товар для экспорта, то вычеты сумм налога по указанным операциям вписываются в разд. 4, 5, 6 формы соответственно.

Если покупатель не является налогоплательщиком, то это не избавляет его расчета и перевода в бюджет налога, а также от подачи декларации по нему при покупке указанной продукции. Раздел 2 нужно оформить так:

строки 010 030 не заполняются; по строке 060 указывается итоговая сумма налога, рассчитанная в соответствии с п. 4.1 ст. 173 НК РФ ; по строке 070 код 1011715.

Кроме того, нужно заполнить разд. 9 декларации, в котором сделать записи по счетам-фактурам, выставленным продавцов сырьевых товаров. При перечислении аванса данные сведения вписываются в отчетность с отрицательным значением/