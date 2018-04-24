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Областному минстрою рекомендовали инициировать проверки резонансных «долевок»
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Областному минстрою рекомендовали инициировать проверки резонансных «долевок» 

Волга Ньюс 1 час назад
Об этом заявил 19 апреля замглавы Минстроя России Никита Стасишин во время Всероссийского селекторного совещания по решению проблем граждан, включенных в реестр пострадавших граждан, сообщает облминстрой.
На совещании в центре внимания оказались проблемные «долевки», список которых был сформирован из обращений граждан и инициативных групп в адрес главы ведомства и Минстроя России в социальных сетях.
"Мы обращаем пристальное внимание на все обращения, которые нам поступают, в том числе и на те, что мы видим в социальных сетях, и передаем сигналы в регионы. Прошу вас, коллеги, в каждом случае разобраться, где надо — инициировать проверку или провести встречу с гражданами", — отметил Никита Стасишин.
Среди субъектов, которые были вызваны на обратную связь, оказалась Самарская область. Напомним, на сегодня на территории региона включено в перечень проблемных объектов 42 объекта. Из них 30 — на территории Самары, шесть — в Тольятти и шесть — на территории Волжского района.
В реестр граждан, чьи права нарушены, включено 3,5 тыс. прав требований граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В отношении 27-ти объектов привлечены новые инвесторы — застройщики (либо права граждан будут удовлетворены иным способом), по 11-ти объектам новый инвестор — застройщик не определен.
"Также на повестке совещания был вопрос актуализации планов-графиков ("дорожных карт") регионов по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр пострадавших граждан. В настоящее время Минстрой России сводит поступившую от регионов информацию, в ближайшее время она будет опубликована на сайте ведомства", — сообщает облминстрой.
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