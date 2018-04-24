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ДСК скинул 50 тысяч своим покупателям
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ДСК скинул 50 тысяч своим покупателям 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В честь пятидесятилетнего юбилея со дня основания Домостроительный комбинат дарит скидку в пятьдесят тысяч рублей своим покупателям.
21 апреля в «EVENT HALL EXPO» сити-парка «Град» прошла «Большая распродажа недвижимости-2018». В ней приняли участие ведущие застройщики региона. Большое внимание посетителей вызвал тематический стенд АО «ДСК». Менеджеры по продажам Домостроительного комбината выступили с целым рядом выгодных предложений квартир в новостройках.
В акции участвовали квартиры в жилых комплексах «Лазурный», «Черемушки», ЖК на МОПРа и в домах по улице Корейской. Вниманию покупателей были представлены квартиры самых разнообразных планировок, с различной отделкой в панельных и монолитных домах. Все они достались покупателям со скидкой в пятьдесят тысяч рублей. Такой подарок сделал всем воронежцам и тем, кто планирует ими стать, Домостроительный комбинат в честь празднования пятидесятой годовщины своего основания.
В рамках работы выставки менеджеры, работающие на стенде АО «Домостроительный комбинат», помогали посетителям не только в выборе квартиры, но и в оформлении сделки, в том числе ипотечной.
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