ТПП РФ: в России нет денег на реновацию ветхого жилья

В российских городах нет денег на реализацию программы реновации ветхого жилья, заявил председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков в ходе круглого стола Ассоциации городских землевладельцев «Реконструкция пятиэтажек, не вошедших в программу реновации».

По его словам, во многих субъектах РФ и муниципалитетах есть много примеров домов, «где собственник примет это решение, и где инвестор пойдёт для того, чтобы сделать капитальную реконструкцию в многоквартирном доме с наращиванием площадей». «И эти площади могут идти как собственнику, так и на закрытие инвестиционных средств, которые были вложены в бизнес», — добавил Широков.