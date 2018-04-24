ТПП РФ: в России нет денег на реновацию ветхого жилья 

В российских городах нет денег на реализацию программы реновации ветхого жилья, заявил председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков в ходе круглого стола Ассоциации городских землевладельцев «Реконструкция пятиэтажек, не вошедших в программу реновации».
«Сегодня по всей России вы слышите, и партия «Справедливая Россия» в лице ее председателя Галины Петровны Хованской, что они пытаются реновацию экстраполировать на всю Россию. Не пойдёт, господа. Нет в России таких денег, чтобы делать реновацию многоквартирных домов, и тем более у бизнеса строительного. А вот реконструкцию можно экстраполировать на всю страну», — сказал Широков.
По его словам, во многих субъектах РФ и муниципалитетах есть много примеров домов, «где собственник примет это решение, и где инвестор пойдёт для того, чтобы сделать капитальную реконструкцию в многоквартирном доме с наращиванием площадей». «И эти площади могут идти как собственнику, так и на закрытие инвестиционных средств, которые были вложены в бизнес», — добавил Широков.
Ранее глава Минстроя Михаил Мень назвал города, в которых может быть реализована программа реновации ветхого жилья. «Конечно, это Санкт-Петербург. Наверное, Екатеринбург. Возможно, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи», — цитирует министра РБК.