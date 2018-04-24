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Глава Курганской области: обеспеченность врачами в регионе ниже, чем в среднем по России
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Глава Курганской области: обеспеченность врачами в регионе ниже, чем в среднем по России 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Обеспеченность врачами в Курганской области пока недостаточная, она ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Алексей Кокорин, выступая с отчетом о деятельности правительства области.
"Обеспеченность врачами в области пока недостаточная — 23 человека на 10 тыс. населения, это ниже, чем в среднем по России. В 2017 году в медицинские организации области было трудоустроено 218 врачей, в том числе 87 человек — это молодые специалисты, которые после обучения вернулись в наш регион. Средних медработников прибыло 699 человек, но, я думаю, что с учетом повышения заработной платы для этой категории с этого года проблем со средним медперсоналом в наших медицинских учреждениях не должно быть", — сказал Кокорин.
По данным властей, среднемесячная заработная плата у врачей составляет почти 48 тыс. рублей, у среднего медперсонала — более 22 тыс. рублей, у младшего медперсонала — 14,5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в системе здравоохранения Курганской области наблюдается дефицит врачей-терапевтов, педиатров и фтизиатров. Всего региону не хватает более 400 специалистов с высшим медицинским образованием.
В целях устранения дефицита кадров реализуется специальная подпрограмма госпрограммы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года». Она предусматривает такие меры поддержки медработников, как приобретение ведомственного жилья, субсидии на погашение ипотеки, единовременные выплаты в размере 1 млн рублей, выплаты подъемного пособия, а также компенсацию за аренду жилого помещения и доплаты к стипендии студентам-целевикам.
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