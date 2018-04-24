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Главгосэкспертиза одобрила стройку нового терминала аэропорта Челябинска
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Главгосэкспертиза одобрила стройку нового терминала аэропорта Челябинска 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Недвижимость. Главгосэкспертиза России согласовала проект первой очереди строительства нового аэровокзального комплекса в международном аэропорту Челябинска (Баландино), говорится в сообщении ведомства.
Как указывается в нем, всего запланировано две очереди строительства. В первую входят новый пассажирский терминал, диспетчерский пункт, центральная распределительная трансформаторная подстанция, подземные резервуары для противопожарного запаса воды, парковки и ряд других объектов.
Планируется, что к 2025 году ежегодная пропускная способность аэропорта достигнет 2,5 миллиона человек.
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