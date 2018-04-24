Власти Кубани смогут изымать участки у компаний, затянувших строительство домов 

КРАСНОДАР, 24 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли во вторник закон, который позволит изымать у строительных фирм участки и строящиеся на них дома, если они не будут введены в эксплуатацию в течение полугода после оговоренного срока. Предполагается, что закон позволит предотвратить появление обманутых дольщиков в регионе, передает корреспондент ТАСС с сессии Заксобрания.
"Закон позволит сделать так, чтобы имущество недобросовестных застройщиков изымалось, и не когда он все подаст, а вовремя.
Он позволит изымать участки у застройщиков многоквартирных домов, если они не введены в эксплуатацию в срок и в течение полугода по его истечении", — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.
Он пояснил, что это станет одним из наиболее существенных инструментов для борьбы с недобросовестными застройщиками.
Губернатор отметил, что также впервые предусмотрена возможность в рамках краевого закона определить компенсации для инвесторов, которые достраивают проблемные дома, и установить порядок их выплат. Это позволит избежать мошенничества в случае сговора компании, начавшей строить дом, и той, которая берется достроить его после того, как он стал проблемным.
По данным, озвученным депутатами Заксобрания, поправки также коснулись статуса дольщиков, которые могут претендовать на компенсацию: сейчас это не только включенные в специальный реестр покупатели квартир, но и все, у кого есть соответствующий договор о приобретении жилья по долевому строительству. Речь идет только о домах, для которых получено разрешение на строительство.
Спикер Заксобрания Юрий Бурлачко добавил, что подобный закон — первый в регионах России.
Проблемы в строительной сфере
Ранее сообщалось, что Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства, уступая только Ростовской области. По данным краснодарской прокуратуры на 2017 год, 86 застройщиков продолжали возводить объекты с превышением срока — 130 домов, по которым заключено порядка 18 тыс. договоров долевого участия. Власти региона разработали дорожные карты, ищут инвесторов для завершения строительства домов и планируют сдать все имеющиеся на данный момент проблемные дома к 2020 году.
Также остро стоит проблема самостроев. Хуже всего ситуация в Сочи — здесь около 160 многоквартирных незаконно построенных домов уже введены в эксплуатацию по решению суда, в них живут люди. После произошедшего в подобном доме в начале апреля пожара выяснилось, что его построили с нарушениями, а выдавшая заключение для суда эксперт призналась, что документ — подложный. В результате власти проверяют все подобные дома.