Власти Кубани смогут изымать участки у компаний, затянувших строительство домов

КРАСНОДАР , 24 апреля. / ТАСС /. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли во вторник закон, который позволит изымать у строительных фирм участки и строящиеся на них дома, если они не будут введены в эксплуатацию в течение полугода после оговоренного срока. Предполагается, что закон позволит предотвратить появление обманутых дольщиков в регионе, передает корреспондент ТАСС с сессии Заксобрания.

"Закон позволит сделать так, чтобы имущество недобросовестных застройщиков изымалось, и не когда он все подаст, а вовремя.

Он позволит изымать участки у застройщиков многоквартирных домов, если они не введены в эксплуатацию в срок и в течение полугода по его истечении", — сказал губернатор Вениамин Кондратьев

Он пояснил, что это станет одним из наиболее существенных инструментов для борьбы с недобросовестными застройщиками.

Губернатор отметил, что также впервые предусмотрена возможность в рамках краевого закона определить компенсации для инвесторов, которые достраивают проблемные дома, и установить порядок их выплат. Это позволит избежать мошенничества в случае сговора компании, начавшей строить дом, и той, которая берется достроить его после того, как он стал проблемным.

По данным, озвученным депутатами Заксобрания, поправки также коснулись статуса дольщиков, которые могут претендовать на компенсацию: сейчас это не только включенные в специальный реестр покупатели квартир, но и все, у кого есть соответствующий договор о приобретении жилья по долевому строительству. Речь идет только о домах, для которых получено разрешение на строительство.

Проблемы в строительной сфере

Ранее сообщалось, что Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства, уступая только Ростовской области . По данным краснодарской прокуратуры на 2017 год, 86 застройщиков продолжали возводить объекты с превышением срока — 130 домов, по которым заключено порядка 18 тыс. договоров долевого участия. Власти региона разработали дорожные карты, ищут инвесторов для завершения строительства домов и планируют сдать все имеющиеся на данный момент проблемные дома к 2020 году.