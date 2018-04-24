Минкомсвязь и Минстрой РФ намерены внедрить универсальную процедуру голосования для собственников жилья

«Хотим подготовить совместно с Минстроем РФ изменения в Жилищный кодекс РФ о том, что мы хотим вместо четырех имеющихся в настоящее время процедур (голосования — прим. Агентства «Москва» ), очных, заочных сделать одну универсальную процедуру. Те, кто хочет, голосуют на собрании, кто хочет в письменной форме или в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ. Потом все это сводится, размещается в ГИС ЖКХ и сразу проблема кворума уходит», — сказал М. Евраев.

Он отметил, что универсальная процедура голосования может проводится с установленной периодичностью, к примеру, один раз в квартал.

«Мы хотим, чтобы условно, такие голосования, если есть повестка, раз в квартал проходили, если есть потребность быстрее, то будет ускоренная процедура», — добавил М. Евраев.