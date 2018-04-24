Найдена самая дорогая съемная квартира Москвы

В апреле 2018-го максимум ставки аренды жилья в Москве составляет 650 тысяч рублей (около 10 тысяч долларов) в месяц. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость» , поступившие в «Дом» во вторник, 24 апреля.

По такой цене сдается квартира площадью 215 квадратных метров, расположенная в клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке, недалеко от станции метро «Кропоткинская» и храма Христа Спасителя . В квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Придомовая территория огорожена и охраняется. В стоимость найма также входит плата за машино-место в подземном паркинге.

На втором месте рейтинга дорогих съемных объектов в апреле оказались апартаменты в одной из башен «Москва-Сити». Помещение общей площадью 190 квадратных метров сдается за 600 тысяч рублей/месяц. Третью позицию заняла квартира за 500 тысяч в месяц, расположенная в элитном жилом комплексе около станции метро «Парк культуры».

В марте 2018-го самое дорогое съемное жилье Москвы оценивалось в большую сумму, чем в апреле: тогда за него просили 800 тысяч в месяц.