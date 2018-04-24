Найдена самая дорогая съемная квартира Москвы 

В апреле 2018-го максимум ставки аренды жилья в Москве составляет 650 тысяч рублей (около 10 тысяч долларов) в месяц. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в «Дом» во вторник, 24 апреля.
По такой цене сдается квартира площадью 215 квадратных метров, расположенная в клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке, недалеко от станции метро «Кропоткинская» и храма Христа Спасителя. В квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Придомовая территория огорожена и охраняется. В стоимость найма также входит плата за машино-место в подземном паркинге.
На втором месте рейтинга дорогих съемных объектов в апреле оказались апартаменты в одной из башен «Москва-Сити». Помещение общей площадью 190 квадратных метров сдается за 600 тысяч рублей/месяц. Третью позицию заняла квартира за 500 тысяч в месяц, расположенная в элитном жилом комплексе около станции метро «Парк культуры».
В марте 2018-го самое дорогое съемное жилье Москвы оценивалось в большую сумму, чем в апреле: тогда за него просили 800 тысяч в месяц.
Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала текущего года аренда жилья подорожала в большинстве городов России. Наиболее ощутимо за три месяца выросли арендные ставки в Казани, Пензе и Хабаровске — в среднем более чем на семь процентов.