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Украинцы заселяют Польшу
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Украинцы заселяют Польшу 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет польское издание Project Inwestor.
За украинцами по общей площади купленных апартаментов идут немцы (40,1 тыс. кв.м), британцы (17,4 тыс. кв.м), французы (15,3 тыс. кв.м), белорусы (13,4 тыс. кв.м), итальянцы (11,6 тыс. кв.м), россияне (9,4 тыс. кв.м), шведы (9,3 тыс. кв.м), китайцы (8,4 тыс. кв.м), голландцы (6,1 тыс. кв.м).
Всего в 2017 году иностранцы приобрели в Польше 6385 объектов недвижимости. Из них 4822 были квартирами, а 1563 — коммерческими площадями. В целом доля иностранцев на рынке недвижимости Польши по-прежнему незначительна. Например, во Вроцлаве в 2017 году она составила менее 4%.
Ранее сообщалось, что после Майдана резко увеличилось количество украинцев, получивших гражданство Польши. В частности, с 2008 года гражданство Польши получили 14,9 тыс. человек. При этом почти половина из них получила гражданство с 2015 года.
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