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Согласован проект строительства двух 17-этажных жилых домов в Некрасовке
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Согласован проект строительства двух 17-этажных жилых домов в Некрасовке 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Согласован проект строительства двух 17-этажных жилых домов в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объектов капитального строительства: «17-этажный четырехсекционный жилой дом на базе изделий производства АО „ДСК-1“ ДОМНАД, ДОМРИК с первым нежилым этажом» и «17-этажный двухсекционный жилой дом на базе изделий производства АО „ДСК-1“ ДОМРИК с первым нежилым этажом» по адресу: внутригородское муниципальное образование Некрасовка, Люберецкие поля (1-я очередь), квартал 13а, б, корп. 2 и 14, район Некрасовка, Юго-Восточный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, сегодня в скором времени на территории района появятся два многоквартирных дома новой серии комфортабельного жилья, а именно — «ДомНАД» и «ДомРИК». «В сумме в зданиях разместятся 416 квартир различной площади и конфигурации, воплощающие в себе уютные квартиры с функциональной планировкой», — пояснил он.
В пресс-службе отметили, что проектом запланировано возведение одного 17-этажного четырехсекционного дома, в составе которого появится 288 квартир и одного двухсекционного 17-этажного дома, запроектированного на размещение 128 квартир. Их общая площадь с учетом летних помещений составит 22 тыс. кв. м. На первых этажах жилых домов расположатся нежилые помещения общественного назначения, вестибюльно-входные группы, помещения дежурного с санузлом, лифтовые холлы, комнаты для уборочного инвентаря, мусорокамеры и другие вспомогательные помещения. Связь между этажами в домах будет осуществляться с помощью лестниц, а также двух лифтов грузоподъемностью 630 и 400 кг.
«В рамках благоустройства территории появятся велодорожки, спортивные и игровые площадки, а также пешеходные зоны и площадки для отдыха. Кроме того, запланирована установка малых архитектурных форм, устройство газонов, высадка зеленых насаждений, устройство проездов и плоскостных парковок с местами для транспорта маломобильных групп населения», — добавили в пресс-службе.
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