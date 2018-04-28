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Рядом с «Лужниками» в Москве планируется построить почти 200 тыс. кв м жилья
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Рядом с «Лужниками» в Москве планируется построить почти 200 тыс. кв м жилья 

РИАМО 14 минут назад
Фото: РИАМО
Группа компаний «Ташир» может стать соинвестором застройки территории завода «Союз» рядом со спорткомплексом «Лужники» в Москве, на участке можно возвести почти 200 тысяч квадратных метров жилья, пишет в субботу газета «Ведомости».
«Группа компаний «Ташир» Самвела Карапетяна ведет переговоры с группой «Абсолют» Александра Светакова о совместной застройке территории бывшего конструкторского бюро «Союз» на Лужнецкой набережной, рассказал один из знакомых бизнесменов. Об этом также знает один из консультантов, работавший с участниками сделки», — отмечается в статье.
План редевелопмента территории «Союза» «Абсолют» обнародовал еще в 2006 году: на участке в 8,7 гектара должен был появиться офисно-жилой комплекс площадью 230 тысяч квадратных метров. Позже проект уменьшился до 200 тысяч «квадратов», из которых 121,6 тысячи — жилье, остальное — офисы. В конце 2015 года градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила новые условия строительства: 204,7 тысячи квадратных метров, из которых почти 161 тысяча «квадратов» — жилье, остальное — коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры.
Площадка расположена в престижном районе Хамовники, рядом находятся большие зеленые зоны (Воробьевы горы, Нескучный сад) и спортивные объекты («Лужники»), есть выход к реке. По оценке экспертов, территория «Союза» подходит как под строительство бизнес-класса, так и для премиального проекта.
«Ташир» — многопрофильный холдинг, который специализируется на девелопменте и управлении недвижимостью, ритейле, энергетике, ресторанах. Компания считается одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Группа «Абсолют» считается одним из крупнейших владельцев земли в Московском регионе и часто привлекает соинвесторов на свои площадки.
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