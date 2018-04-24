Вакантность стрит-ритейла в центре Москвы вернулась к трехлетнему минимуму

МОСКВА , 24 апр — РИА Недвижимость. На основных торговых улицах Москвы доля свободных помещений стрит-ритейла по итогам первого квартала вернулась к трехлетнему минимуму, сократившись на 0,6 процентного пункта — до 8,4%, говорится в сообщении консалтинговой компании JLL.

Как отмечается в нем, последний раз подобные значения вакантности в этом секторе были отмечены в 2017 году перед началом летней реконструкции центральных улиц Москвы.

Наибольшее изменение вакантности за первый квартал 2018 года продемонстрировал северный участок Садового кольца (от станции метро «Маяковская» до станции метро «Курская»), где показатель снизился на 6,9 процентного пункта — до 13,2%, говорится в сообщении. По данным компании, в целом средняя доля свободных помещений по Садовому кольцу за прошедший квартал снизилась с 11,7% до 9,5%.

Помимо Садового кольца, лидерами по динамике заполняемости стали Тверская улица и Маросейка, где вакантность снизилась на 2,5 и 2,2 процентного пункта — до 5,8% и 10% соответственно, указывается в пресс-релизе.

В числе основных трендов в центральном стрит-ритейле Москвы аналитики JLL отмечают рост доли ресторанов и кафе до 33,5% при снижении объема фэшн-операторов. По данным компании, доля магазинов одежды, обуви и аксессуаров на основных торговых улицах постепенно уменьшается на протяжении последних лет — с 15% в 2015 году до 10,5% на конец марта 2018 года.

Как отмечается в сообщении, завершение благоустройства основных торговых коридоров и их заполнение новыми операторами завершило формирование профилей этих улиц. Например, сформировались основные локации расположения кафе и ресторанов, и ключевые ресторанные улицы Москвы уже сейчас имеют минимальную вакантность — около 3% на Мясницкой, Покровке, в районе Патриарших прудов, а в Камергерском переулке незанятые помещения вообще отсутствуют.

"Таким образом, на уже сформировавшихся улицах отсутствуют площадки для новых проектов. Поэтому предстоящему чемпионату мира по футболу будет сложно оказать влияние на текущий состав арендаторов в силу своей краткосрочности. Тем не менее, можно ожидать появления временных торговых точек, например, pop-up магазинов, рассчитанных на повышенный туристический трафик", — добавляется в сообщении.