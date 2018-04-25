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Вакантность на торговых улицах Москвы вернулась к трехлетнему минимуму
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Вакантность на торговых улицах Москвы вернулась к трехлетнему минимуму 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Как сообщают эксперты компании JLL, доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы сократилась за первые три месяца 2018 года на 0,6 п.п. и составила 8,4%. Вот и получается, что уровень вакантности основных торговых коридоров снизился до значения начала 2017 года. Тогда данный показатель достиг минимума по причине летней реконструкции центральных улиц Москвы.
Итак. наибольшее изменение вакантности по итогам первого квартала 2018 года продемонстрировал северный участок Садового кольца (от станции метро «Маяковская» до станции метро «Курская»), где показатель снизился на 6,9 п.п. или до 13,2%. Помимо Садового кольца, показатели которого восстанавливаются после завершения реконструкции, лидерами по динамике заполняемости за прошедший квартал стали улицы Тверская и Маросейка, где вакантность снизилась на 2,5 и 2,2 п.п., до 5,8% и 10,0% соответственно.
Руководитель отдела стрит-ритейла JLL в Москве Юлия Назарова отмечает, что вчисле основных трендов на рынке центрального стрит-ритейла Москвы — увеличение доли ресторанов и кафе до 33,5% в 1-м квартале 2018 года при снижении объема fashion-операторов. Доля магазинов одежды, обуви и аксессуаров на основных торговых улицах постепенно уменьшается на протяжении последних лет — с 15% в 2015 году до 10,5% на конец марта 2018 года.
"Завершение благоустройства основных торговых коридоров и их заполнение новыми операторами завершило формирование профилей данных улиц. Восстановление заполняемости после окончания работ идет достаточно планомерно, зачастую приводя к увеличению доли сетевых, качественных операторов. Так, в Москве уже сформировались основные локации расположения кафе и ресторанов, являющиеся привлекательными как для жителей Москвы, так и для туристов. Ключевые ресторанные улицы Москвы уже сейчас имеют минимальную вакантность — около 3% на Мясницкой, Покровке, в районе Патриарших прудов, а в Камергерском переулке незанятые помещения в принципе отсутствуют", — резюмирует руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости JLL Оксана Копылова.
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