Темпы строительства в Москве выросли почти вдвое

По его словам, данные красноречиво свидетельствуют не только о стабильности, но и о растущей активности инвесторов на строительном рынке столицы. Ни о каком спаде речи не идет — вопреки прогнозам скептиков, которые ожидали снижения активности инвесторов из-за больших объемов строительства по программе реновации, интерес бизнеса к строительству жилья только растет.

Впрочем, на жилье строительство в Москве не заканчивается — город возводит и новые дороги, и станции метро, и многие другие объекты. «Среди наиболее значимых, введенных в эксплуатацию в этом году построек можно назвать вторую очередь театра „ET CETERA“, ситуационный центр к чемпионату мира по футболу, 8 станций метро и другие», — перечислил Музыченко.

Несмотря на растущие объемы строительства, контроль не становится слабее, подчеркнул он. Только за три месяца на городских стройках провели более 2,4 тысячи проверок и нашли свыше 10 тысяч нарушений. Из них 3850 касались качества строительных работ, 1613 — содержания стройплощадок, а остальные подразумевали нехватку документов и нарушения противопожарных, экологических и других требований.

"Основные причины нарушений — слабый отбор подрядчиков, в том числе по бюджетным объектам, нежелание выплачивать достойную зарплату и, соответственно, привлечение низкоквалифицированной рабочей силы, а также ненадлежащий внутренний строительный контроль, который проводят сами застройщики", — считает Музыченко.

К старту программы реновации стройнадзор получил дополнительные ресурсы: к примеру, штат созданного в 2012 году центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве был расширен сразу на треть. «Мы взяли на работу дополнительно 47 специалистов, а также закупили более 200 единиц различного измерительного оборудования, — рассказал „РГ“ замдиректора центра Вячеслав Фузеев. — Новая техника, в частности, позволяет досконально проверять качество отделочных работ, износостойкость напольных и лакокрасочных покрытий, качество строительных материалов, звуко— и теплоизоляцию».

В новостройках проверяют даже качество воздуха и воды непосредственно в квартирах — исследуют, не выделяют ли отделочные материалы вредные испарения и не снижается ли качество воды, к примеру, из-за неисправных труб. В этом году центр экспертиз проведет на объектах реновации более 3,5 тыс. исследований.

Те недочеты, которые уже выявляются в новых домах реновации, строители оперативно устраняют. По словам Музыченко, вопросы возникают чаще всего именно к качеству отделочных работ — где-то плохо поклеены обои, где-то неровные полы и стены. Ремонт в квартирах, которые получают участники программы реновации, напомним, должен соответствовать уровню комфорт-класса. До тех пор, пока строители качественно не выполняют его требования, работу у них город не принимает.