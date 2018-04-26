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Количество выданных разрешений на строительство в Москве выросло на 40% в январе-марте — до 560
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Количество выданных разрешений на строительство в Москве выросло на 40% в январе-марте — до 560 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко.
«За I квартал 2018 г. выдано 560 разрешений на строительство на общую площадь почти 3,8 млн кв. м. Это больше, чем за аналогичный период 2017 г. — 399 разрешений на общую площадь 2,04 млн кв. м», — сказал С. Музыченко.
По его словам, большая часть разрешений выдана на строительство жилья, включая объекты индивидуального жилищного строительства — 467 разрешений на почти 3 млн кв. м недвижимости. «Это свидетельствует о стабильной тенденции инвестиционной активности в строительстве», — пояснил С. Музыченко.
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