Количество выданных разрешений на строительство в Москве выросло на 40% в январе-марте — до 560

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко.

«За I квартал 2018 г. выдано 560 разрешений на строительство на общую площадь почти 3,8 млн кв. м. Это больше, чем за аналогичный период 2017 г. — 399 разрешений на общую площадь 2,04 млн кв. м», — сказал С. Музыченко.

По его словам, большая часть разрешений выдана на строительство жилья, включая объекты индивидуального жилищного строительства — 467 разрешений на почти 3 млн кв. м недвижимости. «Это свидетельствует о стабильной тенденции инвестиционной активности в строительстве», — пояснил С. Музыченко.