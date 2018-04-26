Самая высокая арендная ставка на жильё в Москве в апреле упала на 150 тысяч

В апреле топовая арендная ставка уменьшилась, приблизившись к показателю января, и составила 650 тыс. рублей в месяц, что на 150 тыс. рублей ниже, чем в феврале и марте этого года.

Возглавил апрельский ТОП-5 эксклюзивных лотов на московском рынке аренды жилья объект за 650 тысяч рублей. Квартира площадью 215 кв. м расположена в современном клубном ЖК «Новая Остоженка» в 1-м Зачатьевском переулке, недалеко от станции метро «Кропоткинская». Жилплощадь обустроена полным комплектом современной высококачественной мебели и бытовой техники, установлена централизованная система кондиционирования, пол — с подогревом. Придомовая территория огорожена и охраняется. В стоимость найма квартиры также входит машино-место в подземном паркинге.

Второе место занимает лот с арендной ставкой 600 тысяч рублей: это апартаменты в башне «Москва» в ММДЦ «Москва-Сити». Дизайн объекта площадью 190 кв. м выполнен по эксклюзивному авторскому проекту, меблировка — от ведущих мировых брендов, произведена на заказ, кухня оборудована встроенным гарнитуром с полным комплектом бытовой техники.

«Бронза» — у квартиры, предлагаемой внаем за 500 тысяч рублей: она расположена в элитном ЖК «Парк Палас» в Хилковом переулке, в районе станции метро «Парк культуры». Площадь объекта — 161 кв. м, треть из которых занимает студия (столовая-гостиная); в квартире имеется гардеробная комната, 3 санузла. Кухня укомплектована гарнитуром со встроенной бытовой техникой, комнаты частично меблированы — возможен вывоз или приобретение обстановки по желанию арендаторов. Два машино-места в подземном паркинге — бонус для квартирантов на весь период найма.

Строчкой ниже — предложение за 450 тысяч рублей: квартира с уникальным дизайном находится в ЖК премиум-класса «Новый Арбат». Площадь лота — 185 кв. м; из окон открываются панорамные виды на центр города; кухня полностью укомплектована бытовой техникой от ведущих мировых производителей; меблировка комнат — по выбору нанимателей. Жилой комплекс оснащен подземным паркингом, автомойкой, в арендную ставку включено одно машино-место. На территории работает круглосуточная охрана, ведется видеонаблюдение.