Исследование: Аренда самой дорогой квартиры в Москве в апреле составила 650 тыс. руб.

Максимальная арендная ставка на рынке жилья Москвы в апреле 2018 г. составила 650 тыс. руб. в месяц, сообщили в пресс-службе компании «Инком-Недвижимость».

«Возглавил апрельский топ-5 эксклюзивных лотов на московском рынке аренды жилья объект за 650 тыс. руб. Квартира площадью 215 кв. м расположена в современном клубном ЖК «Новая Остоженка» в 1-м Зачатьевском пер., недалеко от станции метро «Кропоткинская». Жилплощадь обустроена полным комплектом современной высококачественной мебели и бытовой техники, установлена централизованная система кондиционирования, пол — с подогревом. Придомовая территория огорожена и охраняется. В стоимость найма квартиры также входит машиноместо в подземном паркинге», — говорится в сообщении.

Уточняется, что второе место в рейтинге занимает лот с арендной ставкой 600 тыс. руб. : это апартаменты в башне «Москва» в ММДЦ «Москва-Сити». Дизайн объекта площадью 190 кв. м выполнен по эксклюзивному авторскому проекту, меблировка — от ведущих мировых брендов, произведена на заказ, кухня оборудована встроенным гарнитуром с полным комплектом бытовой техники.

«Бронза» — у квартиры, предлагаемой внаем за 500 тыс. руб. : она расположена в элитном ЖК «Парк Палас» в Хилковом пер., в районе станции метро «Парк культуры». Площадь объекта — 161 кв. м, треть из которых занимает студия (столовая-гостиная); в квартире имеется гардеробная комната, три санузла. Кухня укомплектована гарнитуром со встроенной бытовой техникой, комнаты частично меблированы — возможен вывоз или приобретение обстановки по желанию арендаторов. Два машиноместа в подземном паркинге — бонус для квартирантов на весь период найма», — указано в сообщении.

Согласно данным, далее следует предложение за 450 тыс. руб. : квартира находится в ЖК премиум-класса «Новый Арбат». Площадь лота — 185 кв. м; из окон открываются панорамные виды на центр города; кухня полностью укомплектована бытовой техникой от ведущих мировых производителей; меблировка комнат — по выбору нанимателей. Жилой комплекс оснащен подземным паркингом, автомойкой, в арендную ставку включено одно машиноместо. На территории работает круглосуточная охрана, ведется видеонаблюдение.

«Замыкает апрельский рейтинг эксклюзивных объектов найма в Москве лот за 400 тыс. руб. в месяц: он имеет площадь 138 кв. м и расположен в ЖК «Дом на Покровском бульваре» в Казарменном пер. Квартира с авторским дизайном укомплектована мебелью и бытовой техникой от престижных брендов. Двор огорожен, работает пропускная система, в наличии гостевой паркинг», — отмечается в сообщении.