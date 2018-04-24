Как за каменной стеной: богатые жены депутатов

«Вести Подмосковья» уже рассказали, кто из депутатов заработал в 2017 году больше всех. Однако иногда значение общего семейного дохода — вместе с супругами — более показательно. Чьи супруги зарабатывает больше, чем их мужья?

Жена депутата Дмитрия Халаровича Кононенко заработала в 2017 году в 15 раз больше мужа — 28,7 млн руб (это на 11 млн руб. больше, чем в 2016). Сам депутат, член Комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики — только 1,9 млнруб (на 12 млнруб меньше, чем в 2016 году).

В собственности семьи — два земельных участка (приобретение последнего года) общей площадью 2 250 кв. м и три квартиры (243,8 кв. м). В семье три автомобиля (Mersedes Benz, Toyota Camry — у депутата, BMW — у супруги).

Супруга депутата Олега Александрович Рожнова заработала в 2017 году 16,8 млнруб. — почти в 4 раза больше, чем сам депутат (председатель Комитета по вопросам образования, культуры и туризма), который задекларировал 4,9 млнруб. За год это распределение изменилось незначительно.

В семье два земельных участка для индивидуального жилищного строительства общей площадью 1936 кв.м в собственности самого депутата, два жилых дома (302 кв.м и 150 кв.м), поделенные пополам квартиры площадью 114 и 56 кв.м, еще два земельных участка (всего 1699 кв.м) и четыре нежилых помещения — у супруги. Три автомобиля на двоих: Infiniti QX70 и Супруга председателя Московской областной Думы Брынцалова Игоря Юрьевича зарабатывает немного больше мужа — 12,6 млн руб. по сравнению с 7,5 млн руб мужа. Примерно такая же разница в доходах супругов была и в 2016 году, но тогда 22,7 млнруб.

В собственности семьи две квартиры: размером 59,7 кв.м. у депутата и 659, 3 кв.м. у его супруги. У Игоря Юрьевича два автомобиля: Мерседес-Бенц ML 63 AMG и Мерседес-Бенц S 500 4MA, у его жены — Мазерати.