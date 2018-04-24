Балом правят дамы: в думе Самары женщины опередили мужчин по уровню доходов

Депутаты городской думы Самары отчитались о доходах за 2017 год. Самыми состоятельными оказались женщины.

На первом месте по уровню доходов — известная дзюдоистка Анна Сараева . Ее спортивная карьера была достаточно насыщенной. В 2000 году она участвовала в Олимпийских играх в Сиднее . Сейчас же Анна представляет в думе интересы жителей Железнодорожного района.

— Доход депутата за 2017 год составил 51,7 миллиона рублей. В ее собственности находятся два земельных участка общей площадью более 1200 квадратных метров, половина квартиры, часть нежилого здания и 1/4 трансформаторной подстанции. Сведений о доходах супруга нет. Анна воспитывает двух несовершеннолетних дочерей, — сообщили в городской думе.

На втором месте — Наталья Купцова. Свою депутатскую деятельность она совмещает с работой главного бухгалтера в компании «СТК». Как и Анна Сараева, она представляет в думе совет депутатов Железнодорожного района. За 2017 год Наталья Купцова заработала 44,05 миллиона рублей. Ее супруг добавил в семейный бюджет еще 54,39 миллиона рублей. В собственности четы находятся земельный участок площадью 1300 квадратных метров, две квартиры и гараж. Ездит депутат на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 150.

Замыкает тройку лидеров Юлия Пантелеева. Помимо работы в думе, она возглавляет юридический отдел в ООО «Онид». Также она является учредителем и руководителем проекта Самарской региональной общественной благотворительной организации социальной поддержки и защиты граждан. Доход депутата в 2017 году составил 40,69 миллиона рублей. Ее супруг заработал всего 4,47 рубля. Собственности у семьи нет. Но в пользовании находятся три квартиры. Супруг Юлии Пантелеевой владеет автомобилем Toyota Corolla.

Есть в думе и те, кто зарабатывает меньше одного миллиона рублей в год. Среди них Сергей Штейнмардер, Вячеслав Тиошенко, Татьяна Туркина и другие.

Председатель гордумы Алексей Дёгтев получил в 2017 году доход в 1,11 миллиона рублей. До недавнего времени он возглавлял школу № 58. Супруга депутата заработала 658,7 тысячи рублей. В собственности семьи находятся два земельных участка площадью более 3000 квадратных метров, жилой дом и доли в трех квартирах. В автопарке Алексея Дёгтева — грузовой мотоцикл Racer Muravei RC200ZH. Его супруга ездит на автомобиле Hyundai Santa Fe.

Алексей Дёгтев