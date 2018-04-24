В Екатеринбурге введено более миллиона миллиона квадратных метров жилья

В ходе отчета перед депутатами гордумы глава Администрации Александр Якоб рассказал, что в 2017 году было введено 1 миллион 30 тысяч квадратных метров жилья, а всего с 2013 года было введено более 5 миллионов 187 тысяч квадратных метров жилья. Екатеринбург обогнал Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск и другие города.

Таким образом, в расчете на душу населения, ввод жилья в городе составил 0,69 квадратного метра на душу населения, что превышает среднеобластные и среднероссийские значения (0,5 квадратных метров в области и 0,54 — в РФ ).

Отмечается, что растет и обеспеченность екатеринбуржцев жильем. В 2017 году она составила 25 квадратных метров на человека.