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Более 450 тыс. заявлений на регистрацию прав поступило в подмосковный Росреестр в январе-марте
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Более 450 тыс. заявлений на регистрацию прав поступило в подмосковный Росреестр в январе-марте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: kvobzor.ru
Управление Росреестра по Московской области получило в январе-марте этого года более 450 тыс. заявлений на регистрацию прав. Об этом сообщила пресс-служба управления.
«Всего в I квартале 2018 г. в управление поступило более 450 тыс. заявлений на регистрацию прав», — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, по итогам I квартала 2018 г. доля таких запросов превысила отметку в 6,8% от общего количества поступивших в управление заявлений.
«На начало прошлого года доля электронных обращений составляла чуть более 1%. За три месяца количество комплектов документов, поступивших на государственную регистрацию в электронном виде, превысило 30,5 тыс. За аналогичный период прошлого года электронных обращений было более 6,2 тыс.», — заключили в пресс-службе.
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