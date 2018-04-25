Более 450 тыс. заявлений на регистрацию прав поступило в подмосковный Росреестр в январе-марте

«Всего в I квартале 2018 г. в управление поступило более 450 тыс. заявлений на регистрацию прав», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, по итогам I квартала 2018 г. доля таких запросов превысила отметку в 6,8% от общего количества поступивших в управление заявлений.

«На начало прошлого года доля электронных обращений составляла чуть более 1%. За три месяца количество комплектов документов, поступивших на государственную регистрацию в электронном виде, превысило 30,5 тыс. За аналогичный период прошлого года электронных обращений было более 6,2 тыс.», — заключили в пресс-службе.