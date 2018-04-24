Отдали все деньги, а квартир нет: две женщины устроили одиночные пикеты у здания правительства

Сегодня утром возле здания правительства Новосибирской области прошло два одиночных пикета — их независимо друг от друга провели две обманутые дольщицы. Корреспондент НГС выслушал обе истории.

59-летняя Татьяна Медынина в 2004 году купила квартиру в строящемся доме на улице Петухова, 6/4. Застройщиком выступала компания «Сибстрой», которая позже обанкротилась, — дом ЖСК «На Петухова» под руководством Веры Юзюк.

«В 2004-м я оплатила полностью это жильё. А она (Вера Юзюк. — И. К.) высудила мне доплатить ещё миллион рублей. За эти годы я 50% пенсии [с 2013 года выплачиваю]. А я воспитываю одна дочь. И в 2010 году сделали операцию на желудок — рак желудка. Сейчас этот дом достроили, а когда я 16 апреля пришла за ключами от квартиры, она (Юзюк. — И. К.) сказала, что моё жильё продала другому человеку. Здоровье я уже не верну, дочь не видела ни детства, ничего… Хотя учится хорошо. Пусть они мне вернут жильё. Все документы есть, что я его купила», — рассказала одна из участниц пикета Татьяна Медынина.

«Нам она ничего не заплатила. Она заплатила предыдущему застройщику, который был обанкрочен. В 2007 году мы создали кооператив по достройке. Был выполнен проект, так как проекта у домов не было: это была «самоволка» — строительство домов велось без разрешения. Это были 1999–2005 годы, в 2006 началось банкротство. Медынина вносить денежные средства не хотела. Мы вынуждены были обратиться в суд о взыскании денежных средств за её квартиру. Но тех денег, которые с неё взыскивали, хватало только закрыть членские взносы и аренду земли», — пояснила корреспонденту НГС председатель ЖСК «На Петухова» Вера Юзюк. По её словам, она в итоге продала квартиру Медыниной в конце 2017 года, а высчитывают сейчас с дольщицы деньги за то, что она нецелевым образом израсходовала квартирную субсидию из областного бюджета.

Вторая пикетчица — 60-летняя Татьяна Тужина — рассказала, что купила в 1994 году однокомнатную квартиру в строящемся доме по адресу улица Ивлева, 160 — за 20 миллионов рублей до деноминации. Застройщик объекта, как по словам Тужиной, несколько раз менялся, хотя руководитель компании был один и тот же — компания в итоге обанкротилась.

«Шесть лет наш дом стоял. Достроен был на 70%. В 2006 году с другого дома, который стоял на нашей стройплощадке и имел отношение к тому же обанкротившемуся застройщику, пришла к нам председатель [правления ТСЖ «Стройинвестор»] Оксана Сысоева (сейчас носит фамилию Бурдина. — И. К.) и предложила достроить и наш дом. Люди воодушевились и начали сдавать деньги. Я заплатила снова 1 миллион рублей за 45 квадратов, а воз и ныне там», — рассказала Татьяна Тужина.

Тужина обвинила председателя ТСЖ в том, что она вводит дольщиков в заблуждение, затягивает строительство и нарушает строительные нормы. Вышедшая на пикет дольщица выразила надежду, что ситуацию изучит правительство НСО вместе с представителями прокуратуры

«Затягивание строительства происходит не по моей вине, а потому что такие собственники, как сама Тужина, не хотели платить деньги. Основная масса людей оплатили полностью свои взносы для завершения строительства. А некоторые инвесторы либо не могут, либо не хотят платить», — прокомментировала ситуацию председатель ТСЖ «Стройинвестор» Оксана Бурдина.

По данным Татьяны Тужиной, сейчас ТСЖ готовит новую смету на завершение строительства дома на Ивлева на 160 миллионов рублей. Оксана Бурдина сказала, что документы на достройку дома сейчас проходят проверку в мэрии Новосибирска , но какая сумма потребуется на завершение объекта, ей неизвестно.

20 апреля целая группа обманутых дольщиков провела митинг в Первомайском сквере.