Строительство зоопарка в Перми продолжает отставать на 78 дней

24 апреля на площадке будущего зверинца прошло выездное заседание постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края . Депутаты Заксобрания Прикамья осмотрели строящиеся объекты и обсудили проблемы, связанные со строительством пермского зверинца.

«Подрядчики не совсем здраво оценили объём работ. Они колоссальные, площадь строительства огромная. Условия работы осложнились также из-за состава почв. Поэтому подготовительный этап затянули, что отразилось на сроках. Но за последние три месяца срок отставания значительно сократился, реально полностью ликвидировать к окончанию возведения», — считает руководитель рабочей группы Александр Борисов

На возведение первой очереди зоопарка выделили 1,833 миллиардов рублей. Сейчас процент выполнения работ составляет 66% от этой суммы. На объекте работает 335 человек и 46 единиц техники. Число строителей увеличили для сокращения сроков отставания по проекту. Срок сдачи объектов первой очереди запланирован на третий квартал 2018 года.

«Отставание есть, но некритичное. Объёмы работы выполнены большие. Есть конкретные перспективы по открытию зоопарка. Планируется, что полностью новый объект откроется в сентябре 2019 года. Это ориентировочные сроки, но они реальные», — рассказал председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин

На выездном совещании депутаты также обсудили перспективы реализации адресной инвестиционной программы Пермского края по объектам капитального строительства.