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Саратовским обманутым дольщикам снизили арендную ставку
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Саратовским обманутым дольщикам снизили арендную ставку 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Саратовской области снизили арендную ставку для домов, включенных в реестр проблемных долгостроев. Соответствующее сообщение было озвучено на совещании по решению проблем обманутых дольщиков под председательством главы региона Валерия Радаева, передает пресс-служба областного правительства.
По информации министра инвестиционной политики региона Олега Галкина, ставка арендной платы для «проблемных домов», включенных в реестр обманутых дольщиков в Саратовской области, снижена до 0,2%.
Участники заседания также обсудили завершение строительства 15 проблемных объектов на территории Саратова и Энгельса. По данным пресс-службы областного правительства, работы должны быть завершены до конца текущего года.
Так, в настоящее время в областном центре ведутся работы по строительству домов ЖСК «Меценат», «Радуга», «Звездный», «Победа», «Звезда», МУП «Саргорстройкомплект». На следующей неделе будет возобновлена достройка дома ЖСК «Феникс».
Неоднозначная ситуация складывается со строительством дома ЖСК «Строитель» — по словам дольщиков, инвестор хочет покинуть объект. Глава Саратова Михаил Исаев сообщил, что в настоящее время стоит вопрос о предоставлении застройщику компенсационного земельного участка, что позволит ему достроить дом.
«По дому ООО «Биос» на этой неделе ожидается создание ЖСК, которому дольщики передадут свою собственность. Однако здание пока не обследовано, отсутствует проект достройки и не понятна его стоимость, неясна общая площадь свободных помещений. Инвесторы для возобновления строительства дома пока отсутствуют», — говорится в сообщении.
В ходе рассмотрения вопроса с достройкой дома «Автодом» по улице Верхняя, Валерий Радаев отметил, что здание должно быть сдано к 1 июля текущего года. Ранее застройщик сообщил, что у него не хватает средств, чтобы подключить к нему коммуникации, однако позже стало известно, что было найдено финансовое решение, которое позволит ввести дом в срок.
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