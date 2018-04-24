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Приезжие потеснили москвичей на рынке недвижимости
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Приезжие потеснили москвичей на рынке недвижимости 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Жители российских регионов усилили свое присутствие на рынке частных инвестиций в московскую недвижимость с бюджетом до 10 миллионов долларов. Об этом сообщается в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank (есть в распоряжении «Дома»).
В последние полгода на долю инвесторов-регионалов приходится 26 процентов всех запросов, год назад показатель составлял десять процентов. Остальные 74 процента запросов приходятся на инвесторов-москвичей.
В число регионов-лидеров по спросу на инвестиции в столичную недвижимость со стороны частных лиц входят Тюмень, Хабаровск, Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Санкт-Петербург. Спрос от региональных инвесторов в большинстве случаев затрагивает несколько сфер рынка: офисный, жилой, торговый сегменты, а также девелопмент проектов.
«Мы наблюдаем растущий тренд со стороны частных инвесторов на инвестиции в московскую недвижимость. Самый популярный запрос — это инвестиции от 100 до 300 миллионов рублей в покупку готового арендного бизнеса в офисном сегменте, желательно в новом бизнес-центре класса А или B+», — прокомментировала директор департамента частных инвестиций и зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева.
По данным исследования, в структуре запросов на частные инвестиции в московский рынок 60 процентов приходится на готовый арендный бизнес (офисы и ритейл), 30 процентов — на покупку недвижимости на этапе стройки (офисы, ритейл и жилье), 10 процентов — на соинвестирование и строительство жилья (покупка площадок, редевелопмент).
В начале марта 2018 года сообщалось о том, что на рынке столичных новостроек за год значительно (до 60 процентов) выросла доля покупателей-москвичей. На долю покупателей из регионов пришлось 15 процентов сделок против 30 процентов годом ранее. Еще 15 процентов сделок с московским первичным жильем заключили жители Подмосковья.
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