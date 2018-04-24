Приезжие потеснили москвичей на рынке недвижимости

Жители российских регионов усилили свое присутствие на рынке частных инвестиций в московскую недвижимость с бюджетом до 10 миллионов долларов. Об этом сообщается в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank (есть в распоряжении «Дома»).

В последние полгода на долю инвесторов-регионалов приходится 26 процентов всех запросов, год назад показатель составлял десять процентов. Остальные 74 процента запросов приходятся на инвесторов-москвичей.

Хабаровск, В число регионов-лидеров по спросу на инвестиции в столичную недвижимость со стороны частных лиц входят Тюмень Казань , Ростов-на-Дону, Уфа Санкт-Петербург . Спрос от региональных инвесторов в большинстве случаев затрагивает несколько сфер рынка: офисный, жилой, торговый сегменты, а также девелопмент проектов.

«Мы наблюдаем растущий тренд со стороны частных инвесторов на инвестиции в московскую недвижимость. Самый популярный запрос — это инвестиции от 100 до 300 миллионов рублей в покупку готового арендного бизнеса в офисном сегменте, желательно в новом бизнес-центре класса А или B+», — прокомментировала директор департамента частных инвестиций и зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева.

По данным исследования, в структуре запросов на частные инвестиции в московский рынок 60 процентов приходится на готовый арендный бизнес (офисы и ритейл), 30 процентов — на покупку недвижимости на этапе стройки (офисы, ритейл и жилье), 10 процентов — на соинвестирование и строительство жилья (покупка площадок, редевелопмент).