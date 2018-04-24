Депутат парламента ЯНАО Василий Крюк владеет землей в полторы Свердловские области

Гендиректор авиатранспортной компании «Ямал» Василий Крюк, член комитета по промышленности, природопользованию и экологии парламента ЯНАО задекларировал земельные владения общей площадью 321 602 квадратных километра.

Бескрайние просторы Крюка

Согласно декларации ямальского депутата, в его индивидуальной собственности 184 участка, раскинувшиеся на 32 160 213 гектаров. Как пишет «Регнум», это половина Ямала по площади, две Тюменские (без автономных округов), полторы Свердловские области. В совместной собственности у Василия Крюка еще пять земельных участков. Кроме того, ему принадлежит дом на 27 кв. м, два нежилых помещения площадью более 400 «квадратов», и квартира на 183 кв.м.

За 2017 год Крюк заработал 52,1 млн рублей. Годом ранее он задекларировал 20 млн рублей.

Собственником 97,6% акций авиатранспортной компании «Ямал» является правительство ЯНАО.