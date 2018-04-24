В мэрии Екатеринбурга рассказали о сроках открытия первого аутлет-центра

Стала известна точная дата, когда в Екатеринбурге будет открыт первый аутлет-центр. О сроках окончания строительства рассказал замглавы администрации по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов в эфире программы «Открытая студия», об этом сообщает во вторник, 24 апреля, «АиФ-Урал»

По словам представителя городской мэрии, аутлет откроется в Екатеринбурге уже в конце этого года. Это будет второй подобный торговый центр в России . Сейчас проект принимает участие в международной выставке торговой недвижимости. «Интересный и амбициозный проект. Он попал в номинанты выставки „Mapic“, которая проходит в Москве . Надеюсь, что получим призовое место. В России это будет второй такой аутлет. Построят его в микрорайоне Солнечный. Инвесторы уверяют, что в декабре этого года он уже будет открыт», — рассказал Владимир Боликов.

В компании «Магазин магазинов», участвующей в реализации проекта, отмечают, что общая площадь нового торгового центра составит 16,8 тыс. кв метров. Одноэтажный аутлет разместится на пересечении ЕКАД и улицы Лучистая. Также рядом со зданием появится парковка на 600 мест. В ТЦ разместятся известные международные и федеральные бренды, приобрести продукцию которых можно будет со скидкой до 90%.