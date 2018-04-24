Ещё
В мэрии Екатеринбурга рассказали о сроках открытия первого аутлет-центра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В мэрии Екатеринбурга рассказали о сроках открытия первого аутлет-центра 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Стала известна точная дата, когда в Екатеринбурге будет открыт первый аутлет-центр. О сроках окончания строительства рассказал замглавы администрации по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов в эфире программы «Открытая студия», об этом сообщает во вторник, 24 апреля, «АиФ-Урал».
По словам представителя городской мэрии, аутлет откроется в Екатеринбурге уже в конце этого года. Это будет второй подобный торговый центр в России. Сейчас проект принимает участие в международной выставке торговой недвижимости. «Интересный и амбициозный проект. Он попал в номинанты выставки „Mapic“, которая проходит в Москве. Надеюсь, что получим призовое место. В России это будет второй такой аутлет. Построят его в микрорайоне Солнечный. Инвесторы уверяют, что в декабре этого года он уже будет открыт», — рассказал Владимир Боликов.
В компании «Магазин магазинов», участвующей в реализации проекта, отмечают, что общая площадь нового торгового центра составит 16,8 тыс. кв метров. Одноэтажный аутлет разместится на пересечении ЕКАД и улицы Лучистая. Также рядом со зданием появится парковка на 600 мест. В ТЦ разместятся известные международные и федеральные бренды, приобрести продукцию которых можно будет со скидкой до 90%.
АиФ Урал: последние новости
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов продается недвижимость Глава свердловского избиркома оказался беднее своих подчиненных На юго-западе Екатеринбурга продают нежилое здание
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины159
Кремль готовит суперманевр444
Британия ответила РФ по делу Скрипаля32
Правительство Британии уличили во лжи29
СМИ рассказали о «нефтяной мести» Трампа34
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение