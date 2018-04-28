Министр здравоохранения Подмосковья вручил медработникам свидетельства на получение жилищной субсидии

В субботу в доме правительства Московской области состоялось вручение свидетельств на получение жилищной субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека».

"Свидетельства на получение жилищной субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека» получили семнадцать специалистов сферы здравоохранения Подмосковья . В этом году подмосковным медицинским работникам планируется выдать 280 таких свидетельств", — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

Подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. С начала её работы и до конца 2018 года свидетельства на получение субсидии будут вручены более 800 специалистам сферы здравоохранения Московской области.

"Обеспечение жильем — одна из ключевых мер поддержки кадров. В рамках подпрограммы государство выплачивает первоначальный взнос и полную стоимость жилплощади по ипотеке, специалисту остается гасить только проценты по кредиту. Данная программа позволяет привлечь кадры и адаптировать их в системе здравоохранения области", — сообщил министр.

По словам Дмитрия Маркова, чтобы войти в программу, специалист должен соответствовать ряду требований. В частности, одно из важных условий — участник должен работать в организации здравоохранения Московской области и иметь соглашение по осуществлению трудовой деятельности на срок не менее 10 лет.

Наряду с социальной ипотекой, реализуется и программа «Земский доктор», направленная на обеспечение кадрами сельские учреждения здравоохранения. В рамках этой программы уже удалось привлечь почти тысячу врачей из других регионов страны.